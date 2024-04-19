Как правильно мыть волосы, чтобы они были гладкие и блестящие

Многие люди сталкиваются с проблемой поиска правильных способов и советов для поддержания хорошего состояния волос. UAportal разобрался в этом и составил список практических методов ухода.

Правильная техника мойки головы

Во время мытья волосы начните с тщательного смачивания теплой водой, чтобы открыть кутикулы волос и обеспечить максимальную очистку. Затем нанесите небольшое количество шампуня на руки и мягко помассируйте кожу головы кончиками пальцев, сосредотачиваясь на корнях, следует избегать интенсивного растирания кончиков волос, чтобы предотвратить их повреждение и ломкость. Затем смойте шампунь холодной водой, чтобы помочь закрыть кутикулу.

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Правильная техника кондиционирования

После мытья волосы нанесите небольшое количество кондиционера, сосредотачивая внимание на кончиках и избегая кожи головы. Рекомендуется использовать расческу с широкими зубцами, чтобы равномерно распределить средство по волосам и осторожно распутать его. Оставьте кондиционер на несколько минут, прежде чем смыть прохладной водой. Волосы следует сушить полотенцем, слегка промокая, а не растирая.

Дополнительные советы по уходу

Используйте очищающий шампунь раз в неделю, чтобы удалить избыток грязи и поддержать здоровье кожи головы. Для владельцев жирного типа следует особенно сосредоточиться на мытье корней. Владельцам сухого типа следует выбирать мягкие, увлажняющие формулы и рассмотреть возможность еженедельного глубокого увлажнения. Кроме того, для сохранения силы и блеска волос важно защищать их от повреждений, используя защитную сыворотку или спрей, когда это необходимо.

Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы.

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