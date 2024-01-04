Как правильно очистить серебряные украшения: 3 действенных лайфхака

Серебряные украшения являются популярным выбором для многих благодаря элегантному внешнему виду и доступной цене. Однако со временем они теряют свой блеск и тускнеют.

Хотя некоторые люди предпочитают профессиональную чистку в ювелирных мастерских, существуют также простые и эффективные народные методы, прошедшие проверку временем. UAportal рассказывает о трех простых способах, как привести в порядок серебряные украшения и вернуть им привлекательный блеск.

1. Фольга

Один из эффективных методов состоит в использовании фольги. Начните с кипячения чистой картофельной шелухи. После того, как оно сварится, положите столовое серебро в кастрюлю вместе с фольгой.

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Включите плиту и дайте оставить несколько минут, а затем оставьте украшения в емкости примерно на 30 минут. За это время темный налет удивительным образом исчезнет, и ваши серебряные изделия засияют как новые.

2. Соль

Соль – это универсальное чистящее средство, которое может эффективно восстановить блеск серебряных украшений. Уложите украшения в кастрюлю. Растворите столовую ложку соли в 250 мл воды и вылейте эту смесь в кастрюлю с серебряными изделиями. Дайте смеси кипеть на медленном огне около 15 минут, чтобы она подействовала, удалив потемнение и восстановив блеск ваших украшений.

3. Зубная паста или порошок

Быстрый и эффективный способ борьбы с налетом на серебряных украшениях – использование зубной пасты или порошка. Возьмите старую зубную щетку и нанесите на нее немного зубной пасты или порошка. Аккуратно почистите украшения зубной щеткой, убеждаясь, что все участки покрыты пастой. Закончив, промойте изделия прохладной водой.

Напомним, часто украшения из серебра и некоторая бижутерия начинают тускнеть и темнеть. Мы рассказали о легком способе, который поможет решить эту проблему.

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