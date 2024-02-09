Как правильно организовать генеральную уборку: Действенные советы

Решив провести тщательную уборку один раз, вы сможете легко поддерживать чистоту и порядок в доме в будущем. Чтобы обеспечить эффективную и результативную очистку дома, следуйте четырем ключевым советам, которые подготовил UAportal.

1. Разработайте план уборки

Начните с создания комплексного плана уборки, где будут расписаны задачи, которые вы будете выполнять в течение дня. Чтобы добиться оптимальных результатов при очистке всей квартиры, лучше начать с самой отдаленной комнаты и двигаться ко входу.

2. Начните со спальни

Начните с тщательной мойки люстры и протирания пыли. Складывайте предметы на отведенные им места и тщательно вымойте пол.

3. Уделяйте внимание деталям в каждой комнате

Во время уборки тщательно убирайте разные зоны в каждой комнате. Снимите шторы и отправьте их в стиральную машину во время мытья окон и дверей. Сбейте матрасы, чтобы удалить пыль, и пропылесосьте ковры.

Уделите время наведению порядка в шкафах и подумайте о том, чтобы пожертвовать одежду, которую не носили в течение последнего года, чтобы освободить место для новых вещей. Наконец, вымойте плинтусы и пол.

4. Займитесь кухней и ванной.

На кухне обязательно вымойте окна, двери и все приборы. Разморозьте холодильник, тщательно вымойте полки и выбросьте все просроченные и ненужные продукты.

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Тщательно почистите плиту, микроволновку и духовку. Не забывайте дезинфицировать мусорное ведро, чтобы предотвратить размножение вредных бактерий.

В ванной тщательно мойте плитку, так как на ней часто накапливаются бактерии. Используйте дезинфицирующие средства для многократного мытья унитаза.

Выбирайте специализированные средства для чистки ванных комнат, чтобы эффективно удалять микробы и загрязнения из душевых кабин. Не забывайте защищать себя от вредных химических веществ, одевая маску и резиновые перчатки во время уборки.

Напомним, мы писали об еще одном интересном китайском лайфхаке, который поможет легко избавиться от пыли в квартире.

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