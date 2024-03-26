Как правильно подкормить малину весной: советы от профессионалов
UAportal рассказал, что нужно для получения щедрого урожая малины. Важное значение имеет правильное внесение удобрений, когда растения готовятся к вегетационному периоду.
Весна – отличный повод для эффективной подкормки малины. После первичной обрезки и обработки важно поддержать растения, снабдив их необходимыми питательными веществами.
В этот период основная цель садоводов – оградить плодовые культуры от потенциального повреждения морозом, особенно во время прохладных ночей. Кроме того, приоритетным становится вопрос борьбы с вредителями, а также обеспечение растений достаточным питанием.
Соблюдение последовательного графика полива обязательно, особенно если при погодных условиях не хватает влаги. Общая рекомендация для полива малины – один раз в неделю, примерно 10 литров воды на куст.
Для максимального получения урожая малины чрезвычайно важна комплексная подкормка. Вот несколько методов, доступных для использования:
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Органическое удобрение
Когда малина находится на стадии цветения, подумайте об использовании перепревшего конского и коровьего навоза. Разложите эту органику под кустами и обильно полейте.
Минеральные удобрения
Эффективным вариантом является подкормка малины раствором аммиачной селитры. Разведите 3 грамма аммиачной селитры в 15 литрах воды и вносите ее в почву после разрыхления.
Народные средства
Проверенным традиционным методом является использование закваски для повышения малины. Растворите один пакетик сухих дрожжей в ведре воды.
Для усиления брожения добавьте 3 столовых ложки сахара и оставьте на несколько часов. Концентрированный раствор разведите чистой водой в соотношении 1:5 перед применением.
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