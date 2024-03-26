Как правильно пользоваться пилочкой для ногтей: 3 ключевых правила

Использование пилочки для ногтей может показаться простой задачей, не требующей строгих рекомендаций. Однако существуют разные аспекты, которые женщины часто упускают из виду. Чтобы достичь наилучших результатов, UAportal рассказал о трех ключевых правилах правильного использования пилы для ногтей.

Учитывайте состояние своих ногтей

Прежде чем взять в руки пыльцу, обратите внимание на состояние ваших ногтей. Важно подпиливать только сухие ногти. Ни в коем случае не подпиливайте их сразу после мытья – влажные ногти, как правило, более хрупкие, и использование пилочки может привести к их повреждению.

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Правильно двигайте пилочкой

При работе с пилой очень важно сохранять последовательность и контролируемость. Избегайте бессистемных движений и отдавайте предпочтение однонаправленным.

Начните с верхней части ногтевой пластины и постепенно направляйте пилочку к основанию, где находится природный "полукруг" белого цвета. Используя эту технику, вы сможете добиться более плавного подпиливания и лучшего результата при придании формы.

Выберите идеальную форму ногтей

Форма ногтей играет немаловажную роль в достижении желаемого результата. Хотя такие типы, как овальные или миндалевидные, являются популярным выбором, желательно рассмотреть квадратную форму. Она облегчает подпиливание, обеспечивая при этом удовлетворительный результат.

Напомним, мы рассказали, как улучшить состояние ногтей в домашних условиях.

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