Как правильно сажать чеснок и лук: секреты выбора соседей

Создание гармоничной среды в огороде, где растения помогают и защищают друг друга, имеет решающее значение для успешного урожая. Некоторые растения становятся отличными соседями, способствуя росту и защищая от вредителей, в то время как другие не очень хорошо уживаются вместе. UAportal рассказал о лучших и худших компаньонах для чеснока и лука.

Оптимальные спутники чеснока

Чеснок обладает фунгицидными и антибактериальными свойствами, что делает его отличным союзником для некоторых растений. Природные фунгициды, выделяемые чесноком, угнетают рост вредной микрофлоры и отпугивают вредителей, принося пользу соседним растениям и повышая их урожайность.

Вот несколько идеальных компаньонов для чеснока:

Помидоры. Чеснок защищает томаты от тли, паутинного клеща, белокрылки и таких болезней как фитофтора и ржавчина. Кроме того, растения томатов защищают чеснок от таких вредителей, как парша, что приводит к увеличению чесночных луковиц. Соблюдайте минимальное расстояние 0,5 метра между двумя культурами.

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Огурцы. Посадка чеснока рядом с огурцами помогает бороться с тлей, медяницей, бактериозом и мучнистой росой. Как и помидоры, соблюдайте расстояние 0,5 метра для достижения оптимального эффекта.

Морковь и свекла. Чеснок отпугивает морковную муху, тлю и листоверток, что делает его отличным компаньоном как для моркови, так и для свеклы. И наоборот, морковь способствует здоровому росту чеснока. Для достижения оптимальных результатов высаживайте чеснок вдоль или между рядами этих корнеплодов.

Укроп, петрушка и зелень. Все разновидности салата, укропа, петрушки, базилика и шпината преуспевают в присутствии чеснока, формируя взаимовыгодные отношения.

Клубника. Фитонциды, выделяемые чесноком, положительно влияют на клубнику, защищая ее от жуков, улиток, паутинного клеща и серой гнили. Однако не следует сажать чеснок на соседней грядке, поскольку он может снизить урожайность клубники, если выращивается слишком близко.

Малина и смородина. Чеснок творит чудеса, отпугивая жуков и муравьев от малины, а также защищая смородину от тли и почкового клеща.

Цветы. Фунгицидные свойства чеснока делают его ценным дополнением к клумбам, защищая от мучнистой росы, серой гнили, тли и трипсов. Розы и тюльпаны особенно выигрывают от соседства с чесноком, а календула помогает оградить чеснок от луковой мухи.

Картофель, баклажаны и перец. Чеснок, высаженный между рядами картофеля, помогает минимизировать вред, нанесенный колорадским жуком и фитофторой. Это также увеличивает урожайность баклажанов и перца.

Капуста. Мнения относительно совместимости чеснока с капустой расходятся. Одни считают, что они не преуспевают вместе, другие утверждают, что чеснок усиливает защиту капусты от тли и гусениц. Однако, чтобы обеспечить оптимальный рост и избежать низкорослого чеснока, следует соблюдать расстояние между ними не менее полуметра, чтобы избежать задержки роста.

Соседи лука

Лук, являясь родственником чеснока, имеет схожие характеристики, в том числе естественный отпугиватель вредителей. Рассмотрим оптимальные компаньоны для лука:

Морковь и свекла. Лук и морковь являются идеальными спутниками, поскольку они естественным образом отпугивают друг друга вредителей – луковую муху и морковную муху соответственно. Свекла также извлекает выгоду от выращивания рядом с луком, что приводит к увеличению урожайности и более быстрому созреванию.

Клубника. Посадка клубники или садовой земляники рядом с луком способствует взаимной защите и урожайности.

Укроп и зелень. Укроп и зелень, особенно шпинат, хорошо растут вместе с луком.

Редис. Лук отпугивает вредителей и улучшает вкус редиса, если выращивать его рядом.

Огурцы. Лук и огурцы имеют взаимовыгодные отношения, поскольку лук отпугивает вредителей от огурцов, не нанося ни одной из культур. Обеспечьте подходящее расстояние во избежание полива лука ближе к сбору урожая.

Однако, в отличие от чеснока, не рекомендуется сажать лук рядом с помидорами.

Растения, которые должны находиться на расстоянии от чеснока и лука

Существуют определенные соседи, которых ни чеснок, ни лук не терпят на грядке из-за несовместимости:

Лук не любит: фасоль, спаржа, кресс-салат, горох и другие бобовые. Кроме того, кабачки, тыква, помидоры, перец и разные виды капусты мешают росту и самочувствию лука.

Не любит чеснок: фасоль, горох и капуста противодействуют росту чеснока и отрицательно влияют на него.

Также не рекомендуется высаживать лук и чеснок около друг друга. Хотя они родственны и имеют схожие свойства, они подвержены одним и тем же вредителям и болезням. Поэтому вместо того чтобы защищать, они могут потенциально инфицировать друг друга.

Напомним, мы уже писали, как защитить помидоры от болезней и вредителей.

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