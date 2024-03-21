Как правильно сажать помидоры и удобрять почву: действенные советы

Кроме выращивания здоровой рассады, важно позаботиться о том, чтобы почва была хорошо удобрена для поддержания оптимального роста и урожайности помидоров. UAportal рассказал об эффективных методах внесения удобрений перед посадкой.

Подкормка почвы перед посадкой томатов

Чтобы подготовить грядки для томатов, рассмотрите два возможных термина: осень или весна. Если вы можете провести подготовку осенью, рекомендуется внести торф (для тяжелой почвы) или доломитовую муку (для кислой почвы) из расчета 350 г на 1 кв. Дополнительно обогатите почву перегноем или компостом (3 кг на 1 кв.м), тщательно перемешав его.

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Однако, если осенью внести удобрения не удалось, не беспокойтесь – вы можете сделать это весной. За неделю до высадки рассады можно подкормить грядку настоем птичьего помета в соотношении 1:20 (0,5 л настоя на одно растение). Кроме того, если у вас есть 20 дней до высадки, посыпьте грядку 300 г муки на 1 кв.м для дополнительных питательных веществ.

Что положить в лунку при посадке помидоров

Опытные садоводы советуют добавлять простую, но эффективную смесь ингредиентов в каждую посадочную лунку для рассады томатов. Пересаживая их в новую среду, следуйте этим рекомендациям:

– Добавьте горсть пепла, полученного из сожженной древесины или других органических материалов, поскольку она является природным источником калия.

– Добавьте горсть измельченной яичной скорлупы, богатой кальцием, который важен для сильного и здорового роста.

– Добавьте горсть луковой шелухи – прекрасное природное средство для отпугивания вредителей, помогающее защитить ваши растения томатов.

Поместив эти ингредиенты в лунку, добавьте небольшое количество воды, прежде чем высадить рассаду томатов. Благодаря этой комбинации ваши помидоры будут получать достаточное питание в течение не менее двух недель, что позволит им прижиться в новой среде, минимизировать стресс и сформировать крепкие корни.

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