Как правильно стирать белье, чтобы не испортить вещи: Простые рекомендации

UAportal подготовил советы о том, как правильно стирать белье. Узнайте рекомендации, которые могут повлиять на долговечность и чистоту одежды.

Выбор правильной температуры воды

Правильная стирка белья начинается с выбора правильной температуры воды. Горячая вода идеально подходит для белых и сильно загрязненных вещей, а холодная – для темных и ярких, чтобы предотвратить выцветание. Теплую воду можно использовать для легких и умеренно загрязненных вещей.

Сортировка белья по типу ткани

Это поможет предотвратить повреждение и обесцвечивание белья. Отделите деликатные вещи от тяжелых тканей и стирайте их отдельно.

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Используйте правильное количество стирального средства

Слишком большое количество стирального средства может оставить на одежде следы, а маловато – привести к недостаточной очистке. Важно соблюдать рекомендации производителя стирального средства по правильному количеству стирального средства. Это поможет обеспечить тщательную стирку одежды без накопления стирального средства.

Избегайте перегрузки стиральной машины

Перегрузка стиральной машины может привести к неэффективной очистке и износу одежды. Перегрузка может привести к разбалансированию машины, что может привести к ее повреждению.

Своевременная выемка выстиранного белья из стиральной машины

После завершения стирки очень важно быстро вынуть белье из стиральной машины и переложить его в сушилку. Если оставить белье в стиральной машине, это может привести к появлению плесени и плесени, что приведет к неприятному запаху и потенциальному повреждению ткани.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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