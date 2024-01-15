Как правильно стирать джинсы: 4 совета от экспертов

Когда дело доходит до ухода за любимой парой джинсов, очень важно придерживаться правильных методов стирки и ухода за ними. UAportal рассказал, как сохранить цвет, форму и качество брюк на более долгое время.

Выворачивайте джинсы наизнанку

Когда дело доходит до стирки джинсов, важно вывернуть их наизнанку перед тем, как положить в стиральную машину. Это помогает минимизировать выцветание, особенно для темного денима, а также защищает любые щекотливые украшения или пуговицы на джинсах.

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Используйте холодную воду

Горячая вода может привести к тому, что джинсы дадут усадку и потускнеют, в то время как холодная вода помогает сохранить цвет и форму. Лучше всего использовать деликатный режим стирки с холодной водой, чтобы обеспечить наилучший результат.

Избегайте чрезмерной стирки

Слишком частая стирка может привести к более быстрому износу джинсов, в результате чего они потеряют форму и цвет. В то же время точечная очистка любых пятен продлит их срок службы.

Храните правильно

Наконец важно правильно хранить джинсы. Не развешивайте их на вешалках, так как это может привести к растяжению. Вместо этого аккуратно сложите их и храните в сухом прохладном месте, чтобы сохранить их внешний вид и структуру на более долгое время.

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