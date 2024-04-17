Как правильно стирать джинсы, чтобы они не потеряли свой цвет

Джинсы есть абсолютно у каждого в гардеробе, ведь они достаточно удобны и стильны. Однако они нуждаются в особом уходе. UAportal рассказал, как необходимо стирать джинсы, чтобы они не теряли цвет.

Выворачивайте джинсы наизнанку

При стирке джинсов важно выворачивать их наизнанку, чтобы предотвратить выцветание цвета. Это также поможет сохранить все отделочные элементы, такие как стразы, бусины или нашивки, невредимыми. Обязательно застегивайте все пуговицы и замки.

Используйте холодную воду и мягкое моющее средство

При стирке джинсов лучше всего использовать холодную воду и мягкое моющее средство. Это поможет предотвратить повреждения, потерю цвета и эластичность ткани. Кроме того, избегайте использования отбеливателя при стирке.

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Избегайте электросушилки

Важно избегать использования электросушилки. Вместо этого дайте джинсам высохнуть на воздухе естественным образом. Тепло от электрической сушилки может привести к тому, что джинсовая ткань сожмется и потеряет форму, а также образуются складки, которые трудно выровнять.

Перед сушкой на воздухе выверните джинсы наизнанку

Перед тем, как сушить джинсы на воздухе, обязательно выверните их на обратную сторону во избежание выгорания цвета. Тщательно расправьте их и разгладьте все складки, чтобы обеспечить равномерное высыхание. Это поможет сохранить естественную форму и внешний облик джинсов.

Деликатная стирка джинсов с отделкой

Если ваши джинсы украшены бисером, пайетками или вышивкой, важно стирать их с особой осторожностью во избежание повреждений. Выверните их наизнанку, положите в сетчатый мешок для стирки и используйте деликатный режим, чтобы предотвратить потерю украшений.

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