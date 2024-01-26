Как правильно стирать одеяла и подушки: 5 полезных советов

Стирка подушек и одеял часто вызывает вопросы и беспокойство, поскольку их не чистят так регулярно, как другие постельные принадлежности. Однако это не должно быть сложно или хлопотно. UAportal подготовил пять советов, о которых многие могут не знать.

Выпустите лишний воздух

Перед тем как бросить подушку в стиральную машину, полезно выпустить лишний воздух. Независимо от того, наполнена ли ваша подушка перьями или синтетическими материалами, это поможет уменьшить ее объем.

Проверяйте инструкцию

Уделите время проверке инструкций изготовителя. Некоторые подушки и одеяла могут не подходить для машинной стирки, что может привести к их повреждению. Очень важно соблюдать эти рекомендации, чтобы сохранить качество изделий.

Читайте также: Три простых средства, которые спасут даже самые грязные белые носки

Деликатный режим

Даже если нет специальных инструкций по стирке, выбирайте деликатный режим стирки. Это гарантирует, что и подушки, и одеяла получат бережную, но эффективную очистку. Помните, что лучше поддерживать температуру воды ниже 40 градусов Цельсия.

Полоскание

Полоскание после стирки очень важно, и может быть полезно даже включить дополнительный цикл. Этот шаг помогает устранить любые остатки моющего средства или других чистящих средств, оставляя ваши подушки и одеяла свежими и чистыми.

Правильная сушка

После стирки очень важно дать подушкам и одеялам тщательно высохнуть. В идеале разместите их на свежем воздухе. Если такая сушка невозможна, используйте хорошо проветриваемое помещение, например балкон.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал !