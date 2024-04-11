Как правильно стирать одежду, чтобы сохранить ее качество

Когда речь идет о сохранении одежды в идеальном состоянии, очень важно избегать распространенных ошибок во время стирки. UAportal, подготовил несколько ценных советов по сохранению качества вещей во время процесса очистки.

Сохранение цвета

При стирке одежды важно избегать распространенных ошибок, которые могут испортить ткань и цвет. Одной из ключевых ошибок, которой следует избегать, является смешение цветных и белых вещей в одной стирке.

Поскольку это может привести к переносу красителя и обесцвечиванию. Также очень важно проверять этикетки на одежде, чтобы убедиться, как стирать и какую использовать температуру.

Средство для стирки

Еще одной важной ошибкой, которую следует избегать при стирке одежды, является чрезмерное использование стирального средства. Слишком большое количество моющего может оставить на одежде следы, что приведет к раздражению кожи и повреждению ткани.

Читайте также: Почему нельзя стирать вещи в горячей воде

Важно отмерить правильное количество моющего средства в соответствии с размером загрузки и уровнем загрязнения, чтобы предотвратить чрезмерное использование. Кроме того, производите предварительную обработку пятен перед стиркой.

Уход за стиральной машиной

Важно не пренебрегать уходом за самой стиральной машиной. Если ее не чистить, это может привести к появлению затхлого запаха, плесени и накоплению бактерий, которые могут попасть на одежду во время стирки.

Регулярная очистка машины, включая контейнер для стирального порошка, уплотнители дверцы и барабан, имеет решающее значение для гигиенической и эффективной стирки. Кроме того, если оставить мокрую одежду в стиральной машине надолго, это может привести к появлению плесени и неприятному запаху.

Напомним, мы уже писали, сколько стирального порошка нужно сыпать в стиральную машину.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!