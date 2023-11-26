Как правильно стирать шторы, чтобы они не сели: советы опытных хозяек

Многие из нас сталкивались с проблемой деформации штор после стирки. Хотя это распространенное явление, существуют способы минимизировать подобные случаи. UAportal дает советы, которые помогут сохранить ваши шторы после стирки.

Чтобы избежать неприятностей, ключевым моментом является соблюдение рекомендаций производителя. Каждая ткань имеет свои требования и тщательное их соблюдение может уберечь вас от неприятных сюрпризов.

Лен

В случае с льном желательно использовать исключительно мягкий мыльный раствор для ручной стирки. Если же машинной стирки не избежать, воспользуйтесь стиральными капсулами или жидким моющим средством. Поддерживайте температуру воды 40 градусов Цельсия, чтобы обеспечить сохранность целостности ткани.

Хлопок

Хлопковые шторы могут деформироваться, если при стирке подвергать их температуре выше 50 градусов. Кроме того, высокий отжим может усугубить проблему. Чтобы предотвратить свертывание, лучше уменьшить температуру воды и выбрать умеренную скорость отжима.

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Бархат

Бархат требует особого ухода во время стирки. Не используйте температуру выше 30 градусов и не отжимайте ткань. Вместо этого дайте ей высохнуть в горизонтальном положении, чтобы предотвратить изменение размера.

Нежные ткани

Нежные ткани требуют особой осторожности. Используйте специальный мешок, предназначенный для деликатных вещей, и убедитесь, что температура снижена. Также важно выбирать средства для стирки, которые образуют минимальную пену, поскольку чрезмерное пенообразование может негативно отразиться на этих тканях.

Напомним, шторы являются не только элементом декора, но и функциональным изделием, защищающим окна от солнечных лучей и взглядов извне.

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