Как правильно ухаживать за разделочной доской: 3 полезных лайфхака

Чистка деревянной разделочной доски имеет немаловажное значение для поддержания гигиены на кухне. UAportal рассказал о практических и эффективных лайфхаках для очистки.

Лимон и соль

Чтобы очистить деревянную разделочную доску можно создать смесь из крупной соли и лимонного сока. Соль посыпьте поверхность, а затем половинкой лимона вотрите ее. После того как вся доска будет очищена, смесь оставьте на 5-10 минут, затем промойте теплой водой.

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Паста из пищевой соды

Чтобы устранить неприятные запахи из деревянной доски, можно приготовить пасту из пищевой соды и воды. Смешайте достаточное количество каждого из них, чтобы получить намазанную консистенцию, а затем нанесите пасту на всю поверхность. Ее следует оставить как минимум на 15-20 минут, чтобы она впитала все нежелательные запахи.

Масло и уксус

Для долгосрочной защиты и хорошего вида деревянную доску можно покрыть смесью минеральной смазки и белого уксуса. Уровни каждой из них смешайте в небольшой миске, а затем чистой тряпкой нанесите смесь на всю поверхность.

Ранее UAportal писал о различных природных методах, позволяющих быстро, эффективно и с минимальным количеством продуктов ароматизировать вашу кухню после жарки или приготовления пищи. Ведь эти стойкие запахи могут задерживаться на длительное время.

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