Как правильно ухаживать за вязаными свитерами: эффективные способы

Когда дело доходит до ухода за вязаными свитерами, соблюдение правил стирки, хранения и регулярного обслуживания является важным для сохранения их качества и внешнего вида. UAportal рассказал об эффективных советах, которые помогут это сделать.

Правильный уход

При стирке вязаных свитеров важно использовать мягкое моющее средство и холодную воду, чтобы предотвратить усадку и растяжение. Перед тем, как положить свитер в стиральную машину, его следует вывернуть наизнанку, чтобы защитить внешнюю поверхность. Важно избегать отжима или выкручивания свитера для удаления лишней воды, поскольку это может исказить форму вязки.

Избегание агрессивных химических средств

При стирке вязаных свитеров важно избегать использования агрессивных химических средств или отбеливателей, поскольку они могут повредить волокна. Вместо этого желательно выбрать мягкое моющее средство, предназначенное для шерсти. Кроме того, воздержитесь от использования кондиционера для белья, поскольку он может оставить следы на волокнах и повлиять на текстуру изделия.

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Обращение с деликатным трикотажем

При стирке деликатных трикотажных свитеров, например, со сложными узорами или деликатными волокнами, лучше стирать их вручную, а не в стиральной машине. В раковину или таз следует налить холодную воду и добавить небольшое количество мягкого моющего средства, а затем осторожно прополоскать свитер в воде.

Важно не тереть и не скрести трикотаж, поскольку это может привести к его повреждению. После полоскания осторожно отожмите излишки воды и разложите свитер на полотенце для просушки.

Хранение вязаных свитеров

Правильное хранение имеет решающее значение для сохранения качества вязаных свитеров. Перед тем, как положить их на хранение, всегда убедитесь, что они полностью сухие, поскольку влажность может привести к появлению плесени и неприятного запаха.

Рекомендуется складывать вязаные свитера, а не вешать их, чтобы предотвратить растяжение. Храните их в сухом прохладном месте, подальше от прямых солнечных лучей и тепла.

Напомним, мы уже писали, почему после стирки в машинке вещи становятся грязнее.

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