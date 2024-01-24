Как правильно ухаживать за ювелирными изделиями: Советы от экспертов

Правильный уход за ювелирными изделиями имеет решающее значение для сохранения их красоты и долговечности. От правильной очистки и хранения до ухода за конкретными материалами – UAportal собрал важные советы, которые помогут сохранить украшения в оптимальном состоянии на долгие годы.

Правильная техника чистки

Правильный уход за ювелирными изделиями начинается с регулярной чистки. Используйте мягкое мыло и теплую воду, чтобы бережно очистить украшения избегая агрессивных химических средств, которые могут повредить деликатные изделия.

Для более стойких загрязнений можно использовать мягкую зубную щетку, чтобы тщательно вычистить все щели. После чистки важно полностью высушить украшения, чтобы предотвратить потускнение или изменение цвета.

Правила безопасного хранения

Правильное хранение ювелирных изделий имеет важное значение для сохранения их красоты и состояния. Во избежание запутывания или царапин не храните различные украшения вместе. Вместо этого храните каждое изделие в отдельном мягком мешочке или ящике с подкладкой.

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Правильное ношение

Чтобы избежать повреждения, украшения всегда следует надевать после нанесения косметики, лака для волос и лосьонов, чтобы избежать накопления остатков, из-за которых могут померкнуть камни и металл. Если вы не носите украшения, рекомендуется обращаться с ними осторожно и избегать чрезмерных прикосновений, поскольку природные масла из кожи со временем могут влиять на украшения.

Особый уход за определенными материалами

Различные типы ювелирных изделий требуют разного ухода. Например, жемчуг не должен контактировать с химическими веществами или даже водой, в то время как серебряные украшения могут потускнеть при неправильном хранении. Соблюдение инструкций по уходу, которые прилагаются к украшениям, и принятие необходимых мер предосторожности является залогом их долговечности.

Напомним, часто украшения из серебра и некоторая бижутерия начинают тускнеть. Мы рассказали о легком способе, который поможет решить эту проблему.

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