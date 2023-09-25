Как правильно ухаживать за зубами: три полезных совета

UAportal подготовил статью, где мы поделимся тремя лучшими советами по уходу за полостью рта, которые помогут сохранить здоровую и красивую улыбку. Эти советы легко следовать, и они могут существенно изменить рутину гигиены полости рта.

Чистить зубы дважды в день

Чистка зубов имеет важное значение для поддержания должной гигиены полости рта. Рекомендуется чистить зубы не менее двух раз в день: утром и перед сном.

Следует использовать зубную щетку с мягкой щетиной и фторсодержащую зубную пасту. Зубы следует чистить мягкими круговыми движениями, охватывая все поверхности зубов и десен. Это поможет удалить зубной налет и предотвратить кариес и заболевания десен.

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Ежедневное использование зубной нити

Кроме чистки зубов важно ежедневно пользоваться зубной нитью. Зубная нить помогает удалить частицы пищи и зубной налет из межзубных промежутков и вдоль линии десен, куда зубная щетка не может добраться.

Зубную нить следует взять и осторожно провести между зубами, делая С-образную форму вокруг зуба и двигая ее вверх-вниз. Следует соблюдать осторожность, чтобы зубная нить не заломилась, поскольку она может травмировать десну.

Используйте ополаскиватель для рта

Ополаскиватель для полости рта может обеспечить дополнительную защиту зубов и десен. Следует выбирать антибактериальное средство, которое помогает убивать бактерии и освежает дыхание. После чистки зубов и использования зубной нити следует прополоскать рот, чтобы очистить участки, которые могли быть пропущены.

Средством следует прополоскать полость рта в течение 30 секунд, а затем выплюнуть. После использования жидкости-ополаскивателя следует избегать употребления пищи или питья в течение не менее 30 минут.

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