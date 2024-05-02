Как правильно выбирать шторы в комнату, которые будут идеально подходить

Шторы – один из основных элементов интерьера. UAportal рассказывает, как правильно их выбрать.

Точные измерения окна

При выборе штор очень важно точно измерить окна. Знание точной ширины и высоты поможет выбрать правильный товар. Повторная проверка измерений позволит избежать ошибок при покупке штор.

Выбор правильной ткани

Выбор ткани оказывает существенное влияние на функциональность штор. Ткани, такие как шелк или лен, идеально пропускают естественный свет. В то время как бархат или парча, напротив защищают от солнечных лучей. Подумайте, какую атмосферу вы хотите создать в помещении и в соответствии с ней выбирайте шторы.

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Обратите внимание на фурнитуру

Не менее важно правильно выбрать фурнитуру для штор. Важно учитывать тип подвеса, который вы хотите, например стандартные стержни, карнизы или декоративные столбы. Эти детали играют решающую роль в функциональности ваших штор, поэтому нужно выбирать их вдумчиво.

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