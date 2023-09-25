Как правильно выбрать хорошую оправу для очков: полезные советы

Когда дело доходит до выбора оправ для очков, можно найти очки, которые не только улучшают зрение, но и делают человека более красивым и уверенным в себе. UAportal подготовил эту статью, чтобы помочь принять обоснованное решение и найти идеальную оправу для очков, которая позволит выглядеть и чувствовать себя как можно лучше.

Учитывайте форму лица

Для людей с круглым лицом угловые оправы помогут создать четкость и равновесие. Квадратные лица могут выглядеть выигрышнее от более мягких, округлых оправ. К овальному лицу подходит широкий спектр стилей оправ.

Учитывайте оттенок кожи

Более теплые оттенки кожи, как правило, лучше всего смотрятся с землистыми тонами, такими как коричневые и золотистые, в то время как более холодные тона кожи можно дополнить серебристой или черной оправой.

Учитывайте личный стиль

Если у вас смелый и авантюрный стиль, выберите оправу яркого цвета или с уникальными узорами. С другой стороны, более классический и вневременной вид можно достичь с помощью оправ нейтральных цветов в традиционных формах.

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Учитывайте обстоятельства ношения

Для профессиональной деятельности часто предпочитают более сдержанные и утонченные оправы, тогда как для повседневности можно экспериментировать с более смелыми и игривыми стилями.

Учитывайте рецепт и толщину линз

Если человек имеет строгий рецепт, определенные стили оправ могут не подойти, поскольку они могут привести к утолщению линз, что может повлиять на общий вид очков. Рекомендуется выбирать оправу, которая может соответствовать рецепту без ущерба для стиля.

Кроме того, следует учитывать вес и удобство оправ, поскольку их будут носить в течение длительного времени. Легкие материалы, такие как титан или ацетат, могут обеспечить прочность и комфорт.

Напомним, мы рассказывали, как подобрать идеальные солнцезащитные очки.

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