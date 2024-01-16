Как правильно выбрать корм для собаки: 3 лайфхаки

UAportal подготовил несколько лайфхаков, которые помогут выбрать подходящий корм для собаки. Узнайте о том, как правильный рацион может положительно повлиять на домашнего питомца.

Состав корма

Выбирая корм для собак, важно проверить список ингредиентов, чтобы убедиться, что он содержит высококачественные и питательные компоненты. Рекомендуется искать настоящее мясо как первый ингредиент и избегать наполнителей, таких как кукуруза, пшеница и соя. Следует избегать искусственных добавок и консервантов, поскольку они могут быть вредны для здоровья собаки.

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Учет конкретных потребностей

При выборе корма для собак следует учитывать специфические потребности породы, возраста, размера и уровня активности собаки, чтобы убедиться, что корм подходит именно ему. Например, большой активной собаке может потребоваться рацион с повышенным содержанием белков и жиров, тогда как собаке старшего возраста может оказаться полезной формула с поддержкой суставов. Понимание индивидуальных потребностей собак может помочь принять обоснованное решение при выборе.

Проконсультируйтесь с ветеринаром

Один из ценных лайфхаков при выборе корма для собак – проконсультироваться с ветеринаром, чтобы определить лучшие варианты рациона для конкретной собаки. Профессиональная мысль может помочь сузить выбор наиболее подходящего корма для собак и предотвратить потенциальные диетические проблемы. Ветеринары также могут проконсультировать по особым диетическим требованиям и порекомендовать соответствующие бренды или рецептуры.

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