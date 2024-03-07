Как правильно выбрать платье для женщин с пышными формами: каких модных ошибок важно избегать

Выбирая платье, важно избегать распространенных модных ошибок, которые могут повлиять на общий вид. UAportal рассказал, как добиться более утонченного и стройного силуэта.

Отказ от одежды больших размеров

Пытаясь не выглядеть толстой, одной из ошибок, которой следует избегать при выборе платья, есть выбор одежды больших размеров. Хотя может показаться, что платье свободного кроя может скрыть проблемные зоны, на самом деле оно их подчеркивает и может сделать фигуру больше, чем она есть на самом деле.

Для более утонченного и стройного силуэта следует выбирать платье, которое хорошо облегает тело и подчеркивает естественные изгибы. Кроме того, примеряя одежду, следует уделять внимание поиску правильной посадки, а не только ориентироваться на этикетку или размер.

Выбор неправильной ткани

Еще одной распространенной ошибкой при выборе платья является выбор неправильной ткани. Следует избегать слишком жестких или слишком жестких тканей, поскольку они могут привлечь внимание к тем участкам, которые, возможно, вы хотели бы скрыть.

А лучше выбирать ткани, которые элегантно драпируются и облегают тело, создавая эффект стройности и изящества. Такие ткани, как трикотаж, шифон и шелк, могут стать отличным выбором для изящного платья. Кроме того, следует учитывать цвет ткани, поскольку темные цвета могут создавать более стройный эффект.

Игнорирование правильного белья

Пренебрежение правильным бельем также является значительной ошибкой при выборе модели платья. Неправильно подобранная или неподдерживающее белье может создать неприятные складки и испортить общий вид.

Важно инвестировать в белье, хорошо облегающее фигуру и поддерживающее ее, сглаживающее и подчеркивающее фигуру, гарантируя, что платье будет хорошо сидеть на теле. Кроме того, следует обратить внимание на декольте платья и подобрать подходящее нижнее белье, чтобы дополнить его.

Читайте также: Как выглядеть дорого: Андре Тан рассказал об образах в стиле Old Money

Нарушение пропорций

Игнорирование пропорций – еще одна ошибка, которая может сделать образ тяжелее, чем он есть на самом деле. Следует избегать платьев со слишком большим объемом или слишком большим количеством деталей, поскольку они могут перегружать фигуру и добавлять ненужный объем.

Вместо этого следует выбирать платья со сбалансированными пропорциями и четкими линиями, создающими изящный и стройный силуэт. Кроме того, следует обратить внимание на юбку платья, поскольку выбор соответствующей длины может способствовать более привлекательному внешнему виду.

Игнорирование пошива и внесение изменений

Готовые платья не всегда могут идеально сидеть на фигуре, поэтому отдать их профессиональному портному для корректировки может иметь огромное значение. Хорошо подогнанное по фигуре платье может значительно улучшить общий вид и сделать фигуру более стройной. Кроме того, учет общего силуэта модели и расположение швов являются важными деталями, которые можно усовершенствовать с помощью переработок.

Напомним, украинский дизайнер Андре Тан назвал модели одежды, которые нужно покупать, если вы хотите носить их долго и быть стильными. Эти вещи останутся актуальными длительное время.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!