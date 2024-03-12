Как предотвратить запотевание зеркал в ванной комнате: три полезных лайфхака

Из-за плохой вентиляции и высокого уровня влажности в ванной комнате часто возникают проблемы с запотеванием зеркал. UAportal рассказал о простых лайфхаках, которые могут значительно облегчить эту проблему.

Пена для бритья

Пена для бритья не только отлично справляется со своим прямым предназначением, но и может служить защитным барьером для зеркала. Начните с нанесения небольшого количества на чистую зеркальную поверхность.

Аккуратно вотрите пену в стекло с помощью бумажного полотенца. Это создаст тонкий слой, который предотвратит запотевание в течение нескольких недель.

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Раствор хозяйственного мыла

Нанесите тонкий слой мыла равномерно на всю поверхность зеркала. Затем сухой тряпкой тщательно удалите излишки средства. Этот простой способ обеспечивает гарантированную защиту от запотевания сроком до месяца.

Регулярная уборка

Накопление пыли ухудшает влажность, что приводит к более быстрому запотеванию. Поэтому примите за привычку регулярно убирать в ванной комнате.

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