Как предотвратить запотевку пластиковых окон: интересные лайфхаки

Предотвращение запотевания пластиковых окон является простой задачей, если использовать определенные эффективные лайфхаки. UAportal узнал методы, которые помогут быстро решить эту бытовую проблему.

Уксусный спрей

Раствор из равных частей уксуса и воды смешать в пульверизаторе. Его следует распылить на пластиковые окна и протереть чистой тряпкой или бумажным полотенцем. Уксус, как известно, отталкивает влагу и эффективно предотвращает запотевание.

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Крем для бритья

Если тонкий слой крема для бритья нанести на окна и вытереть чистой сухой тряпкой, он поможет предотвратить образование конденсата и запотевания, действуя как барьер. Рекомендуется использовать негелевый крем для бритья во избежание накопления остатков на окнах.

Пленка против запотевания

Современный способ предотвратить запотевку пластиковых окон – наклеить на них пленку против запотевания. Эти плёнки можно приобрести в Интернете или в строительных магазинах. Пленку просто вырезают по размеру пластикового окна, снимают подкладку, затем прижимают к поверхности.

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