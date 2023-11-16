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Как преодолеть неуверенность: несколько простых лайфхаков

Марина Грамович

Как преодолеть неуверенность: несколько простых лайфхаков

Уверенность в себе играет немаловажную роль в разных аспектах жизни. Здоровая самооценка помогает лучше выбирать партнеров, находить работу, которая доставляет удовольствие, и не поддаваться влиянию общества. UAportal подготовил несколько лайфхаков, которые помогут преодолеть скованность.

  • Дистанционируйтесь от токсических воздействий

Следует без колебаний вычеркнуть токсичных людей из своей жизни. Такие люди не способны строить здоровые межличностные отношения и стремятся унизить других, чтобы возвыситься.

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  • Разработайте конкретный план

Если объективные факторы способствуют неуверенности, то очень важно разработать план для их эффективного преодоления. Важно признать, что одной только осведомленности недостаточно; активные действия и реализация плана – это то, что приводит к реальным изменениям.

  • Определите свои сильные стороны

Составьте список сильных сторон, талантов и значительных достижений, которыми вы гордитесь. Визуализация достоинств поможет повысить самооценку и напомнит о ваших возможностях.

  • Фильтруйте внешнюю критику

Не позволяйте другим словам глубоко влиять на вас. Принимайте конструктивную критику с пониманием, отделяя ее от безосновательной критики, не имеющей никакой цели, кроме как унизить вас.

Напомним, мы уже писали, как легко и быстро раскрыть свой потенциал.

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