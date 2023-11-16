Как преодолеть неуверенность: несколько простых лайфхаков
Уверенность в себе играет немаловажную роль в разных аспектах жизни. Здоровая самооценка помогает лучше выбирать партнеров, находить работу, которая доставляет удовольствие, и не поддаваться влиянию общества. UAportal подготовил несколько лайфхаков, которые помогут преодолеть скованность.
- Дистанционируйтесь от токсических воздействий
Следует без колебаний вычеркнуть токсичных людей из своей жизни. Такие люди не способны строить здоровые межличностные отношения и стремятся унизить других, чтобы возвыситься.
Читайте также: Правило 5 минут: Как успевать гораздо больше и быть более продуктивным
- Разработайте конкретный план
Если объективные факторы способствуют неуверенности, то очень важно разработать план для их эффективного преодоления. Важно признать, что одной только осведомленности недостаточно; активные действия и реализация плана – это то, что приводит к реальным изменениям.
- Определите свои сильные стороны
Составьте список сильных сторон, талантов и значительных достижений, которыми вы гордитесь. Визуализация достоинств поможет повысить самооценку и напомнит о ваших возможностях.
- Фильтруйте внешнюю критику
Не позволяйте другим словам глубоко влиять на вас. Принимайте конструктивную критику с пониманием, отделяя ее от безосновательной критики, не имеющей никакой цели, кроме как унизить вас.
Напомним, мы уже писали, как легко и быстро раскрыть свой потенциал.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !