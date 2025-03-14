Как приготовить дома настоящие французские круассаны: раскрываю рецепт с секретами

Когда я готовлю, особенно работаю с тестом — это просто наслаждение и очень успокаивает.

Итак, для теста:

360 г молока

560 г сильной муки + 40 г

60 г сахара

24 г дрожжей

30 г масла 82,5%

щепотка соли

краситель по желанию

Отдельно:

260 г масла 82,5%

1 яйцо на помазок

Тесто для круассанов замешивается на холодном молоке и должно оставаться достаточно холодным в течение работы, поэтому предварительно подготовьте место в холодильнике.

Ингредиенты я разделил на 2 части. В холодное молоко добавили сахар и живые дрожжи, размешал венчиком и оставил на 5 минут. В одну из емкостей добавил краситель для цвета.

Далее добавляю муку и быстрыми движениями замешиваю тесто. В конце добавляю кусочек масла комнатной температуры и вмешиваю в тесто.

Готовое тесто ставлю в холодильник, лучше на 2 часа.

Масло 82,5% жирности также должно быть очень холодным. Делю его на 2 части, подсыпаю мукой (то, что дополнительное) и с помощью скалки "отбиваю", формируя 2 прямоугольника толщиной несколько миллиметров и отправляю в холодильник на 30 минут.

Достаю тесто, валю его в большой прямоугольник, посередине кладу масло, сворачиваю и защипываю тесто и каждое осторожно раскачиваю и складываю в 3 раза. Снова раскачиваю в прямоугольник и снова складываю в 3 раза.

Ставлю тесто в холод на 30 минут.

Складываю в 3 раза и раскачиваю – снова в холодильник. Достаю, составляю в 2 раза, раскачиваю – в итоге получаю 54 слоя.

Кладу оба куска теста один на один, раскачиваю в прямоугольник и режу на длинные треугольники. Носи немного растягиваю, а у основания делаю небольшой надрез, после чего быстро скручиваю в круасаны, немного натягивая тесто. Выкладываю швом вниз на пергаментный противень. Тесто должно подойти втрое.

Не повторяйте мои ошибки! Пусть тесто подходит в выключенной духовке со стаканом кипятка в течение 2 часов. Температура не должна превышать 28°C! (Я поставил в теплую духовку, и масло растаяло)

Когда тесто подошло, аккуратно смазываю его яйцом, смешанным с водой в соотношении 1:1.

Выпекаю в хорошо разогретой духовке при 185 С примерно 20 минут.

Сверху сразу смазать горячим сахарным сиропом и посыпать сухими ягодами. А внутрь любимый крем. Сплошное наслаждение!