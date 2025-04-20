Как приготовить ГХИ дома?

Ингредиенты:

500 г или 1 кг сливочного масла (82,5% жирности, без добавок)

Возьмите кастрюлю с толстым дном и уложите масло. Растопите его на маленьком огне, не доводя до кипения.

Масло начнет пениться – это выходит влага.

Продолжайте варить 15-30 минут на минимальном огне, пока оно не станет прозрачным и не приобретет золотистый цвет.

Соберите пену ложкой или процедите через марлю или мелкое сито. Осадок (белковые остатки) должен остаться на дне, а сверху – чистый золотистый жир.

Перелейте масло в стеклянную банку. После охлаждения оно станет более густым.

Храните при комнатной температуре до 3 месяцев (в темном месте).