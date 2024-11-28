Как приготовить голени Барфляй в сливочном соусе с куркумой
Вот рецепт для приготовления голеней Барфляй в сливочном соусе с куркумой:
Ингредиенты:
• Голени куриные – 0,8 кг.
• Лук – 0,2 кг (2 средние луковицы)
• Сливки — 200 мл (20% жирности или по вашему вкусу)
• Перец чили – по вкусу
• Чеснок – 2-3 зубчика
• Куркума – 1 ч. л.
• Соль – по вкусу
• Масло или сливочное масло для обжаривания
Приготовление:
1. Подготовка голеней:
Голени разрежьте до кости, раскройте как бабочку) . Слегка посолите.
2. Обжаривание:
На сковороде разогрейте растительное масло или сливочное масло. Обжарьте голени на среднем огне до золотистой корочки (по 3-4 минуты с каждой стороны).
3. Приготовление основания:
Нарежьте лук тоненькими кольцами, чеснок измельчите. В сковороде, где жарились голени, обжарьте лук до мягкости (2-3 минуты). Добавьте чеснок и перемешайте.
4. Добавление специй:
Добавьте куркуму, перемешайте, чтобы специи раскрыли свой аромат. Затем добавьте мелко нарезанный чили (или половинку для менее острого варианта).
5. Сливочный соус:
Залейте сливки в сковороду, доведите до кипения. Поверните голени в соус, накройте крышкой и тушите на слабом огне 20-25 минут.
6. Финальный штрих:
Проверьте по вкусу, добавьте соль и, при необходимости, еще немного чили.
Подача:
Подавать голени в сливочном соусе можно с рисом, картофельным пюре или свежим хлебом на изысканных тарелках.