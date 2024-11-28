Как приготовить голени Барфляй в сливочном соусе с куркумой

Вот рецепт для приготовления голеней Барфляй в сливочном соусе с куркумой:

Ингредиенты:

• Голени куриные – 0,8 кг.

• Лук – 0,2 кг (2 средние луковицы)

• Сливки — 200 мл (20% жирности или по вашему вкусу)

• Перец чили – по вкусу

• Чеснок – 2-3 зубчика

• Куркума – 1 ч. л.

• Соль – по вкусу

• Масло или сливочное масло для обжаривания

Приготовление:

1. Подготовка голеней:

Голени разрежьте до кости, раскройте как бабочку) . Слегка посолите.

2. Обжаривание:

На сковороде разогрейте растительное масло или сливочное масло. Обжарьте голени на среднем огне до золотистой корочки (по 3-4 минуты с каждой стороны).

3. Приготовление основания:

Нарежьте лук тоненькими кольцами, чеснок измельчите. В сковороде, где жарились голени, обжарьте лук до мягкости (2-3 минуты). Добавьте чеснок и перемешайте.

4. Добавление специй:

Добавьте куркуму, перемешайте, чтобы специи раскрыли свой аромат. Затем добавьте мелко нарезанный чили (или половинку для менее острого варианта).

5. Сливочный соус:

Залейте сливки в сковороду, доведите до кипения. Поверните голени в соус, накройте крышкой и тушите на слабом огне 20-25 минут.

6. Финальный штрих:

Проверьте по вкусу, добавьте соль и, при необходимости, еще немного чили.

Подача:

Подавать голени в сливочном соусе можно с рисом, картофельным пюре или свежим хлебом на изысканных тарелках.