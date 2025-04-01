Как приготовить идеальную сдобную булку: секретный рецепт из Италии
БУЛКА ПО РЕЦЕПТУ ВТОРАЯ ИТАЛИЯ
Секрет идеальной сдобной булки прост: качественные ингредиенты, немного терпения и… правильный способ затворения.
Мой друг из Италии всегда готовит тесто в пакетах-слайдерах.
Ингредиенты для теста:
Сахар - 150 г
Сухие дрожжи - 10 г
Яйцо – 1 шт.
Молоко - 400 мл
Ванильный сахар - 1 пакетик
Сливочное масло – 100 г
Мука - 700 г
Ингредиенты для начинки:
Сливочное масло (комнатной температуры) - 200 г
Мед - 100 г
Ваниль - по вкусу
Корица – по вкусу
Способ приготовления:
В пакете-слайдере смешайте все ингредиенты для теста, закройте его и хорошо вымесите – никакой грязной миски!
Распределите тесто равномерно в пакете и оставьте в теплом месте на 40 минут, чтобы поднялось.
Для внутренности смешайте сливочное масло с медом, ванилью и корицей. Сформируйте прямоугольник, заверните в пищевую пленку, охладите и нарежьте кубиками.
Извлеките тесто из пакета-слайдера, присыпьте его мукой, переложите в форму для запекания, накройте пленкой и дайте ему еще раз отдохнуть.
Пальцами сделайте углубление в тесте. Разложите сверху кусочки ароматного масла, по желанию посыпьте миндальными хлопьями и сахаром.
Выпекайте при 170°C до готовности.