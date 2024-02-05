Как приготовить миндальную муку: Кулинарные лайфхаки
Узнайте об эффективных способах приготовления миндальной муки с помощью простых техник и обычных кухонных инструментов. UAportal рассказал, как сделать муку, которая станет альтернативой магазинным вариантам.
Метод бланшированного миндаля
Сначала необходимо бланшировать миндаль, чтобы снять с него кожуру. Орех следует уложить в кипящую воду примерно на 60 секунд, а затем переложить в миску с ледяной водой. После охлаждения кожура должна легко сниматься.
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Тщательно обсушите миндаль чистым полотенцем, затем измельчите орехи в кухонном комбайне до консистенции муки. Получившуюся миндальную муку можно хранить в герметичном контейнере в темном прохладном месте для дальнейшего использования в кулинарии.
Метод замораживания
Удобный способ сделать миндальную муку – заморозить и измельчить миндаль. Достаточно положить миндаль в морозильную камеру на несколько часов, чтобы он подмерз, затем переведите его в кухонный комбайн или блендер и измельчите до состояния муки. Замораживание миндаля не только облегчает его измельчение, но и помогает предотвратить высвобождение растительных масел.
Метод замачивания
Сырой миндаль следует замочить в воде на ночь, чтобы размягчить его. После этого миндаль следует отцедить и выложить на кухонное полотенце, чтобы оно полностью высохло.
Сухой миндаль можно измельчить в муку с помощью кухонного комбайна или блендера. Этот метод не только облегчает измельчение миндаля, но и удаляет ферменты, препятствующие перевариванию орехов.
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