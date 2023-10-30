Как приготовить вкусную грибную солянку на зиму: простой рецепт

Как сделать грибную солянку на зиму

Этот рецепт позволяет приготовить около шести литров солянки, что станет отличным запасом на зиму и украсит ваш стол вкусными блюдами.

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По рецепту из блога "Домашняя консервация", который подходит для приготовления грибной солянки, вам понадобятся следующие ингредиенты:

Помидоры – 2 кг (или томатная паста 300-400 г)

Капуста – 1,5 кг

Морковь – 1,5 кг

Лук – 1,5 кг

Болгарский перец – 0,5 кг

Грибы – 1 кг

Соль – 3 ст. ложки

Острый перец – 1 стручок

Приготовление:

Начните с того, что промойте и почистите все овощи. Помидоры измельчите через мясорубку, а морковь нужно натереть на большой терке. Капусту нашинкуйте, нарежьте лук на полукольца, а болгарский перец нарежьте соломкой, предварительно очистив его от семян. Также порежьте острый перец мелкими кусочками. Очищайте и порежьте грибы. Положите все подготовленные овощи и грибы в глубокую посуду с толстым дном. Добавьте соль и тушите под закрытой крышкой в течение 40-60 минут. За 10 минут до окончания тушения добавьте чайную ложку черного перца горошком и шесть лавровых листочков. После завершения тушения добавьте столовую ложку уксусной эссенции, хорошо перемешайте и тушите еще несколько минут. Разложите горячую солянку в чистые стерилизованные банки и закатайте их. Затем переверните банки, укутайте и оставьте до полного охлаждения. Затем храните банки в темном и холодном месте.

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