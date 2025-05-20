Как приготовить вкусные голубцы: рецепт

Голубцы

Вроде бы все просто, но так вкусно. У меня их готовила бабушка, и в сезон молодой капусты я всегда вспоминаю детство.

Кстати, голубцы занесены в нематериальное культурное наследие Украины. Они могут быть с грибами или только с овощами. Вместо риса – булгур или другая крупа, а вместо капусты – молодые свекловичные листья! А какие необычные голубцы знаете вы?

К рецепту:

1 капуста ~900 г

200 г лука

200 г моркови

Масло для жарки

500 г свинины

350 г вареного булгура

400 г (1 банка) томатов пелати

Соль, ароматный и черный перец, копченая паприка

70 г сметаны 20%

150 г булгуру прогреваю в сотейнике с маслом, заливаю 230 г горячей воды, подсаливаю и варю на медленном огне примерно 10 мин. Далее настаиваю под крышкой еще 10-15 мин.

Морковь и лук нарезаю соломкой и обжариваю. 2/3 добавляю в фарш, остальное оставляю для соуса.

Свинину (средней жирности) прокручиваю через мелкую решетку, добавляю булгур и жареную морковь с луком, соль, душистый и черный перец, подкопченный паприку. Все хорошо вымешиваю.

В капусте вырезаю донце и варю в подсоленной воде. Постоянно снимаю мягкие уже листья. Затем вырезаю твердую серединку, большие листья режу пополам.

На треугольник листа выкладываю начинку, сворачиваю и заправляю кончик внутрь, чтобы держали форму. Складываю в кастрюлю или сотейник, добавляю 100 г воды и готовлю под крышкой минут 10.

Томат пелати соединяю с овощами и сметаной, добавляю соль и специи. Можно, как я, сбить в однородный соус и залить голубцы. Тушу еще 25 мин на медленном огне под крышкой. При необходимости доливаю немного воды.

Готово!

Готовые голубцы очень вкусны с зеленым луком и петрушкой.

Обнимаю!