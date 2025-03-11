Українська
Лайфхаки

Как приучить себя есть больше овощей

Наталья Самойленко

Как приучить себя есть больше овощей
Как приучить себя есть больше овощей

Исследование American Gut Project показало, что люди употребляющие 30 растений в неделю имеют более богатый микробиом кишечника. А это, в свою очередь, связано с более крепким иммунитетом, сниженным риском хронических заболеваний и даже улучшением психического здоровья. К растительной пище в этом контексте относят фрукты, овощи, бобовые, орехи, семена, цельнозерновые продукты, травы и специи.

Итак, чем разнообразнее растительной пищей мы будем кормить наши кишечные бактерии, тем разнообразнее они могут стать и тем больше "навыков" у них будет.

Тренируйте наши иммунные клетки, ведь 70% живут в нашем кишечнике!

Выбирайте цельнозерновые продукты: замените белый хлеб, макароны и рис на их цельнозерновые аналоги, как крупы.

Добавляйте орехи и семена: небольшая порция 20-30 г в день уже вклад в разнообразие.

Включайте бобовые: добавляйте фасоль, нут или чечевицу в привычные блюда.

Используйте замороженные и квашеные продукты: удобно и помогает сохранить разнообразие без лишних затрат.

При походе в магазин выбирайте себе новый растительный продукт, то, что еще никогда не ели, это разнообразит рацион и удивит ваш микробиом.

Источник:instagram.com

ПитаниеБлоги