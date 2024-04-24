Как привлечь благополучие и счастье в дом: сила углов

Наши предки верили в мистическую силу углов в доме, выделяя "красный" и "черный" углы, чтобы привлечь благополучие и счастье в свою жизнь. UAportal узнал, что размещение определенных предметов в этих углах играет немаловажную роль в защите жилищ.

Основным углом, на котором следует сосредоточить внимание, является ближайший к входу, который обычно называют красным. Наши предки украшали этот угол святыми иконами, используя их в качестве защитных талисманов.

Входя в дом, они проходили ритуал личного крещения перед этими иконами. Кроме того, было принято размещать семейный обеденный стол вплотную к "красному" углу - символу единства и согласия.

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Важно отметить, что если "красный" угол расположен вправо, то соответствующий "черный" угол располагался влево, и наоборот. В "черном" углу всегда ставили веник вверх дрожью, чтобы отвлечь злые энергии и сглаз.

Наши предки еще больше усиливали положительную энергетику в своих домах, окропляя каждый угол священной водой. Они зажигали свечи в этих священных местах, что символизировало надежду и просветление.

Другая давняя практика включала размещение монеты и куска хлеба в углу, что гарантировало постоянный поток богатства и процветания в жизни. Поддерживая чистоту и порядок в этих углах, предки верили, что таким образом удастся предотвратить накопление отрицательной энергии.

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