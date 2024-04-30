Как привлечь деньги: четыре приметы о богатстве

Многие тайно верят в приметы и надеются привлечь к себе финансовое благополучие. UAportal рассказал о четырех предрассудках, соблюдение которых может сохранить денежную энергию.

Сила крупных купюр

Если вы будете относиться к деньгам с уважением и будете хранить в юго-восточной части своего дома красивую копилку, украшенную купюрами большого номинала, поток денег будет постоянно пополняться.

Предотвращайте энергетический обмен денег

Существует риск, связанный с передачей денег непосредственно из рук в руки. Когда ваши энергетические каналы встречаются с чужими, они смешиваются и переплетаются.

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В настоящее время существует возможность бессознательного заражения энергетическим вирусом, что может привести к финансовому оттоку. Вместо этого возьмите за правило класть деньги на специально отведенную поверхность или стол во время обмена, вместо того чтобы передавать их напрямую.

Остерегайтесь долгов

Когда деньги дают в долг, большая часть энергии дающего сопровождает их, оставляя человека истощенным. Заемщик невольно поглощает финансовый успех, оставляя ссудодателя без материального процветания.

Чтобы обезопасить себя от этого, важно избавиться от привычки давать деньги в долг, даже по привлекательным процентным ставкам.

Сила молчания

Глупо делиться с другими историями о заработках, доходах или накопленном богатстве. Ведь таким образом каналы изобилия могут внезапно закрыться из-за завистников. Чтобы предотвратить это, очень важно держать свои финансовые достижения в тайне.

Напомним, мы рассказывали, что некоторые предметы могут привлекать удачу и благополучие.

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