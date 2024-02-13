Как привлечь достаток в дом: 9 народных примет

Есть верования и предрассудки, которые дают советы, как привлечь богатство в наш дом. UAportal рассказывает о 9 народных приметах и предрассудках, которые передаются из поколения в поколение.

1. Держите веник щетиной вверх, а не ручкой, чтобы привлечь богатство и процветание в свой дом.

2. По традиции, деньги следует брать левой рукой, а отдавать правой, усиливая круговорот изобилия.

3. Разложите банкноты в кошельке или портмоне так, чтобы они были повернуты к вам лицом и организованы по номиналу, что является примером порядка и финансовой ответственности.

4. Накрывая на стол, незаметно положите банкноту под скатерть, чтобы она служила скрытым символом изобилия и процветания.

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5. Последовательный подсчет денег может помочь им приумножаться, способствуя увеличению богатства.

6. После того как гости уйдут, вытряхните скатерть за пределами дома, чтобы символически освободить любые финансовые блокировки и привлечь финансовый успех.

7. Подавая подаяние, избегайте жертвовать монеты, которые вы получили в качестве сдачи после покупки предметов первой необходимости, таких как хлеб или соль, поскольку считается, что это может уменьшить богатство.

8. Убедитесь, что в вашем кошельке или портмоне есть только целые банкноты, поскольку считается, что смятые, порванные, выцветшие или поцарапанные деньги несут отрицательную энергетику и препятствуют финансовому потоку.

9. В древности считалось, что монета, положенная под коврик для гостей, действует как оберег для привлечения денег в дом.

Напомним, мы рассказывали, что некоторые предметы могут привлекать удачу и благополучие.

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