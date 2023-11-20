Как продлить срок службы бытовой техники: советы

Когда речь идет о бытовой технике, неправильное использование часто является причиной преждевременной поломки. Чтобы максимально продлить срок службы вашего холодильника, стиральной машины, микроволновки и пылесоса, UAportal собрал несколько действенных советов.

Холодильник

Регулярно размораживайте холодильную камеру, даже если она имеет функцию "No Frost". Раз в год отключайте устройство от электросети и чистите его влажной тряпкой с небольшим количеством моющего средства. Это эффективно устранит патогенные бактерии и неприятные запахи. Не используйте средства для удаления льда, так как это может привести к повреждению камеры и утечке фреона.

Если холодильник ударил током, немедленно отключите его от электросети и обратитесь к специалисту. Причиной может быть неисправность внутри холодильника или проблемы в сети вашего дома.

Стиральная машина

Для обеспечения долговечности стиральной машины начните с устранения вибраций. Выровняйте машину и поставьте ее на жесткую, устойчивую поверхность. Регулярно проверяйте карманы, молнии, застежки и другую фурнитуру, чтобы предотвратить их попадание в фильтры насоса.

Не забывайте использовать специализированные моющие средства и соответствующие режимы стирки для разных типов тканей. Это поможет защитить нагревательный элемент от образования накипи. После каждой стирки не оставляйте мокрое белье в барабане и держите дверцу машины немного приоткрытой, чтобы предотвратить появление плесени и неприятных запахов.

Читайте также: Зачем класть туалетную бумагу и губку в холодильник: совет от хозяек

Микроволновая печь

Будьте осторожны при использовании микроволновки, так как размещение посуды с металлическими элементами или украшенной орнаментом или металлизированной окантовкой может привести к неисправностям. Используйте посуду, которая не является полностью герметичной, допуская небольшое отверстие в крышке. Регулярно очищайте внутреннюю часть печи от жира и пятен, чтобы предотвратить накопление неприятных запахов. Используйте специальные крышки или колпачки, слегка прикрывающие разогретое блюдо.

Пылесос

Уход за пылесосом относительно прост. Регулярно меняйте фильтры и опорожняйте пылесборник. Не допускайте попадания больших предметов в пылесос, поскольку они могут заблокировать поток воздуха и вызвать перегрев. Отдельные модели, предназначенные для домашнего использования, не следует использовать для уборки мусора или мелкого пепла. Кроме того, избегайте длительной работы пылесоса без перерывов во избежание перегрева. После часа работы дайте ему отдохнуть, временно выключив его из розетки.

Напомним, ранее мы рассказывали, как алюминиевую фольгу можно использовать при размораживании морозильных камер.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !