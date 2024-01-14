Как продлить срок службы лампочки: 3 лайфхака

Иногда может быть так, что обычная лампа накаливания может вдруг перегореть. UAportal рассказал, как предотвратить эту неприятную ситуацию и продлить срок жизни лампочки.

Использование лампочек меньшей мощности

Для защиты от быстрого перегорания можно использовать лампы меньшей мощности, поскольку они уменьшают выделение тепла. Перед тем, как заменить обычную лампочку с меньшей мощностью, всегда следует проверить максимальную мощность светильника. Такая замена не только увеличит срок службы, но и сэкономит энергию и снизит затраты на электроэнергию.

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Держите лампу в чистоте

Регулярная чистка и удаление пыли может предотвратить ее чрезмерный нагрев и перегорание. Мягкой сухой тканью можно осторожно протереть поверхность лампы и удалить любую пыль. Эта простая процедура поможет ей дольше сохранять свою яркость и функциональность.

Использование стабилизаторов напряжения

Для предотвращения скачков и колебаний напряжения, которые могут повредить лампочки, можно установить стабилизатор. Это устройство может регулировать напряжение и гарантировать, что оно будет оставаться на стабильном и безопасном уровне, что в конечном счете поможет продлить срок службы.

Мы подготовили несколько способов, которые помогут вам согреться, если в доме нет центрального отопления.

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