Как продлить жизнь срезанным цветам: практические советы

Продление жизни срезанных цветов требует особого внимания и усилий. UAportal выяснил, что, следуя определенным советам, букеты сохранят свою свежесть на долгий период времени.

Правильное время суток

Срезая цветы, важно делать это ранним утром или поздно вечером, когда цветы наиболее влажные. Это поможет обеспечить более длительный срок хранения цветов после их срезки. Избегайте срезки цветов в жаркую погоду, так как они могут быстро увянуть.

Использование острых инструментов

Всегда используйте острые ножницы для срезки цветов. Тупые лезвия могут раздавить стебли, что помешает цветам впитывать воду и оставаться свежими.

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Срезка стеблей под углом

Срезайте стебли под углом 45 градусов. Это увеличит площадь поверхности для поглощения воды, что продлит их жизнь в весе.

Удаление лишних листьев

Перед тем, как поставить цветы в вазу, следует удалить лишние листья, которые будут погружены в воду. Это поможет предотвратить размножение бактерий в воде и дольше сохранить цветы свежими.

Использование цветочного консерванта

Чтобы продлить жизнь срезанным цветам, желательно рассмотреть возможность использования цветочного консерванта в воде. Это поможет подпитать цветы и предотвратить размножение бактерий. Для достижения наилучших результатов следует тщательно следовать инструкциям.

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