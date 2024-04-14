Как продлить жизнь цветов в вазе: практические советы

UAportal подготовил три полезных лайфхака, как продлить жизнь цветов в вазе. Узнайте, какими методами можно добиться этого.

Нужно подрезать стебли и менять воду

Чтобы продлить жизнь цветам, важно подрезать стебли и менять воду в вазе каждые несколько дней. Срез стеблей под углом 45 градусов способствует лучшему поглощению воды и удлиняет свежесть цветов.

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Правильное размещение

Важно держать цветы подальше от фруктов и овощей. Они выделяют газ этилен, который может привести к тому, что цветы испортятся быстрее.

Раствор из сахара и уксуса

Также, для продления жизни цветов можно добавить раствор из сахара и уксуса. Перед тем как ставить букет, нужно смешать две столовых ложки сахара и белого уксуса с водой в весе.

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