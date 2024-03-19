Как произвести хорошее впечатление на человека: эффективные советы

UAportal подготовил простые и практичные лайфхаки, которые помогут произвести положительное впечатление в разных социальных и профессиональных ситуациях. Впечатляйте приятным имиджем с помощью простых, но полезных приемов.

Хорошая осанка

Один из простых способов произвести впечатление на людей – это поддерживать хорошую осанку. Стоя или сидя прямо вы показываете уверенность в себе.

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Активное восприятие информации

Активное слушание – еще один эффективный лайфхак для того, чтобы произвести впечатление на людей. Когда вы участвуете в разговоре, устанавливаете зрительный контакт, киваете в знак согласия и задаете вдумчивые вопросы, это свидетельствует о том, что вы полностью вовлечены в дискуссию.

Активное слушание не только позволяет собеседнику почувствовать, что его ценят. Также это демонстрирует искреннюю заинтересованность в том, что он хочет сказать.

Выбирайте элегантный наряд

Хорошая одежда оказывает существенное влияние на то, как вас воспринимают люди. Выбор вещей, хорошо сидящих на вас и соответствующих случаю, не только повышает уверенность, но и демонстрирует, что вы внимательны к деталям.

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