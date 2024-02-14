Как проверить качество меда: 3 лайфхака от опытных хозяек

Приобретая мед, важно убедиться в его качестве. UAportal рассказал, что придерживаясь нескольких простых методов, потребители могут оценить подлинность продукта.

Ложковый тест

Одним из обычных способов оценки продукта является ложковый тест. Когда ложку погружают в мед и держат вертикально, высококачественный продукт прилипает к ней и медлительно стекает.

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Водный тест

Еще одним простым методом оценки качества меда является водный тест. Добавив столовую ложку в стакан с водой, можно наблюдать, осядет ли он на дно в виде комочка, являющегося показателем чистого меда. Однако, если он быстро растворяется, это может означать, что он более низкого качества и был разбавлен водой или другими веществами.

Испытание пламенем

Тест пламенем – это простой метод проверки меда. Если обмакнуть в него сухую спичку и ударить им о спичечный коробок, то чистый мед позволит спичке легко воспламениться, а пламя останется на меде. Этот тест помогает людям обнаружить любую добавленную влагу или примеси.

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