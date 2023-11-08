Как работает мозг во время сна: какие тайны стоят за этим важным процессом

Как работает мозг во время сна

UAportal рассказывает о том, как мозг работает во время сна. Узнайте, какие тайны стоят за этим важным процессом.

Во время сна в мозге происходят разные сложные процессы

Во время сна в мозге происходят разные сложные процессы, влияющие на общее состояние здоровья и самочувствия. Цикл "сон-бодрствования" является неотъемлемым компонентом сна, регулируемым внутренними часами мозга, известным как циркадный ритм.

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Стадии сна и их влияние на физическое и когнитивное восстановление

Сон делится на разные стадии, каждая из которых имеет свои особенности и функции. Во время фазы быстрого сна мозг расслабляется и замедляется, что позволяет физически восстановиться. Кроме того, быстрый сон связан со сновидениями и играет немаловажную роль в когнитивных процессах.

Сотрудничество ключевых компонентов мозга

Несколько ключевых компонентов мозга работают вместе, чтобы облегчить засыпание. Таламус действует как ретрансляционная станция, передавая сенсорную информацию и регулируя уровень возбуждения.

Гипоталамус, еще один важный компонент, контролирует цикл сна и бодрствования и выделяет гормоны, способствующие сну, такие как мелатонин. Кроме того, кора головного мозга, наружный слой мозга, обрабатывает сенсорную информацию во время сна.

Напомним, мы уже рассказывали, что иногда бывает тяжело уснуть из-за переживаний и проблем в личной или профессиональной жизни, поэтому уже утром люди бывают уставшими и непродуктивными. Мы подготовили несколько практических советов, которые помогут справиться с этой проблемой.

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