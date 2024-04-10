Как расправить загибающиеся уголки ковра: 3 практичных лайфхака

Расправка смятых углов ковра может быть хлопотным делом. UAportal рассказал, что некоторые лайфхаки предлагают простые и эффективные решения с использованием предметов, которые можно найти по всему дому.

Паровой утюг

Паровой утюг, наполненный водой, нужно установить на самый низкий уровень подачи пара. Нужно ее держать на расстоянии нескольких сантиметров над скомканным углом.

После этого можно разгладить складку пальцами. Важно дать участку полностью высохнуть, прежде чем ходить по нему, чтобы волокна закрепились в новом выпрямленном положении.

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Вес

Метод веса предполагает использование тяжелого предмета, например стопки книг или отягощенного предмета, такого как гантель, который кладут на скомканный угол ковра и оставляют на 24-48 часов. Это помогает разровнять складку и со временем разгладить волокна. После окончания периода ожидания вес нужно убрать, а ковер аккуратно приподнять.

Фен

Необходимо включить фен, установить на максимальную температуру и подачу пара. Его следует держать на расстоянии нескольких сантиметров от смятого участка и двигать вперед-назад по изгибу. Рекомендуется расправлять волокна ковра пальцами, поскольку горячий воздух расслабляет складку.

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