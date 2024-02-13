Как растительное масло сможет помочь в быту: 5 эффективных советов

Растительное масло не ограничивается только кулинарными целями. UAportal рассказал, что этот универсальный продукт может оказаться невероятно полезным в разных бытовых ситуациях, обеспечивая эффективные решения типовых проблем, с которыми сталкиваются домохозяйки.

1. Полировка мебели

Попрощайтесь с неприглядными потертостями и обновите деревянные и лакированные поверхности без усилий с помощью растительного масла. Приготовьте домашнюю полироль для мебели, смешав ее с лимонным соком. На каждую часть лимонного сока добавьте две части растительного масла.

2. Полироль для обуви

Восстановите блеск вашей любимой кожаной обуви, используя растительное масло в качестве полироля. Налейте небольшое количество масла на чистую тряпку и осторожно потрите ею кожаную поверхность. Эта эффективная техника сделает вашу обувь блестящей и безупречной.

3. Борьба с молнией, что застряла

Застрявшая молния на сумке или куртке может очень огорчить. Не бойтесь, ведь растительное масло может спасти вас от этой неприятной ситуации. Возьмите ватную палочку и обмакните ее в емкость, наполненную маслом, потрите ею по застрявшей молнии и оставьте на несколько минут.

Читайте также: Как выбрать хорошую губку для мытья посуды: советы опытных хозяек

4. Средство для удаления краски

Когда пятна от краски попадают на кожу, не поддавайтесь желанию смыть их обыкновенной водой. Вместо этого возьмите растительное масло. Это натуральное средство без труда удалит остатки краски.

5. Средство для скрипящей двери

Попрощайтесь с надоедливым скрипом двери, смазав петли растительным маслом. Просто возьмите тряпку и пропитайте ее растительным маслом, а затем проведите ею вдоль петель. Эта простая процедура быстро устранит нежелательные скрипящие звуки, обеспечив бесшумную и плавную работу двери.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как гладить вещи вдвое быстрее с помощью фольги.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !