Как равномерно распределить пух в куртке после стирки: Действенные советы

UAportal делится практическими и простыми в исполнении приемами, которые помогут обеспечить более равномерное распределение пуха в куртках после стирки. Эти лайфхаки помогут восстановить пушистость куртки и обеспечить оптимальную теплоизоляцию.

Теннисный мяч

Чтобы равномерно распределить пух в куртке после стирки, ее можно положить в сушилку с несколькими теннисными мячиками. Когда мячики будут опрокидываться, они помогут выбить комочки и распределить пух более равномерно.

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Метод ворсового валика

Еще один эффективный метод – использование ворсового валика или щетки для одежды, чтобы аккуратно расчесывать пух в разных направлениях. Таким образом можно расправить любые комочки.

Поглаживание и разравнивание

Куртку можно положить на чистую поверхность и мягко похлопать и разгладить снизу вверх мягкой щетинистой щеткой или руками. Этот метод позволяет сосредоточиться на конкретных участках и предотвращает образование комочков, обеспечивая равномерное распределение пуха.

Напомним, мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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