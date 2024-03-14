Как разбитое зеркало может повлиять на человека

Когда зеркало бьется, последствия могут быть ужасными – это может привести к разводу, нищете и даже смерти. UAportal подготовил значение разбитого зеркала, и собрал основные рекомендации, чтобы предотвратить несчастье и защитить свою семью.

По мнению опытных эзотериков, зеркала обладают способностью удерживать как положительную, так и отрицательную энергию, действуя как ворота в другие миры. Когда зеркало разбивается, сущности высвобождаются, проникая в живой мир.

Кроме того, освобождаются все проявленные при взгляде у него эмоции и впоследствии вызывают каскад проблем и трудностей для людей. Учитывая эти зловещие последствия, маги и колдуны подчеркивают необходимость обращения с зеркалами с особой осторожностью, поскольку ухудшение и без того негативной ситуации следует избегать любой ценой.

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Если вы попали в неприятную ситуацию с разбитым зеркалом – случайно повредили его или натолкнулись на осколки, будучи дома – очень важно соблюдать определенные меры предосторожности:

– Не смотрите прямо на обломки.

– Не прикасайтесь к разбитым кускам голыми руками.

– Расскажите о ситуации только членам вашей семьи.

Чтобы утилизировать разбитое зеркало, осторожно соберите фрагменты, используя плотную ткань или веник. Важно удержаться от того, чтобы смотреть на обломки. Большие куски промойте под проточной водой, поскольку это очистит их от происходящего оттуда негатива, а мелкие кусочки оставьте нетронутыми.

Наконец, соберите все частицы в пакет и выбросьте их в специальное мусорное место. Также следует провести важные ритуалы, чтобы очистить пространство, на которое повлияло разбитое зеркало.

Сбрызните место падения обломков священной водой, солью или содой и зажгите церковную свечу, которая должна гореть в течение трех часов. Это очистит дом от оставшегося негатива в результате падения осколков.

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