Как размножить орхидею: Необычные способы

Размножение орхидей – увлекательное дело для любителей растений. Если вы хотите вырастить новые растения из стеблей или листьев, UAportal рассказывает вам 5 оригинальных способов.

Укоренение в губке

Возьмите простую кухонную губку и длинную стеклянную вазу. Удалите стебель орхидеи и вставьте его в отверстие, которое нужно сделать.

Поместите губку со стеблем на дно вазы и добавьте небольшое количество воды. Приблизительно через 10 дней вы увидите, как появляются маленькие корешки.

Укоренение в картофеле

Возьмите клубень картофеля и немного мха сфагнума. Сделайте в картофелине прорези и осторожно вставьте в них лист орхидеи.

Чтобы способствовать росту корней, оберните картофелину влажным мхом. Приблизительно через 10-14 дней листья должны успешно укорениться.

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Укоренение в банане

Найдите спелый банан и подготовьте немного мха сфагнума. Поскольку эти фрукты богаты питательными веществами и влагой, они создают хорошую среду для стимулирования корнеобразования.

Разрежьте банан пополам и вставьте внутрь стебель орхидеи. Накройте все влажным мхом сфагнума. Приблизительно через 14-20 дней укорененный черенок можно пересадить в горшок.

Укоренение в воске

Вам понадобится воск, ваза с влажным мхом сфагнумом и полиэтиленовая пленка. Отрежьте стебель орхидеи и заклейте срез пчелиным воском.

Поместите его в вазу со сфагновым мхом и накройте полиэтиленовой пленкой. Оставьте его на 10 дней, не забывая периодически открывать и добавлять воду.

Напомним, мы уже писали, что запрещено производить при выращивании орхидеи.

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