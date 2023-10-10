Как ретроградные планеты влияют на эмоции: Гороскоп на октябрь

Uaportal предоставляет ценную информацию о влиянии ретроградных планет на знаки зодиака. Тельцы, Девы и Рыбы могут ощутить изменения в эмоциях, общении и финансах. Предлагаем ознакомиться с рекомендациями для каждого знака.

Телец

Ретроградные планеты могут повлиять на ваши эмоции, Тельцы. Вы можете чувствовать себя более чувствительными и интроспективными, чем обычно. Найдите время для ухода за собой и размышлений.

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Дева

Ретроградные планеты могут принести трудности в общении, Девы. Вам будет сложно четко излагать свои мысли, могут возникать недоразумения. Наберитесь терпения и тщательно подбирайте слова.

Рыбы

Рыбы, ныне ретроградные планеты, могут повлиять на ваши финансы. У вас может возникнуть соблазн совершить дорогие покупки или поддаться импульсивным затратам. Будьте осторожны и дважды подумайте, прежде чем принимать важные финансовые решения.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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