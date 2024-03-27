Как сделать ароматический диффузор своими руками: эффективные советы

Узнайте, как сделать ароматический диффузор для своего жилого пространства с помощью простых и эффективных методов. UAportal поделился секретами его создания.

Эфирные масла

Выберите любимое эфирное масло, например лаванду, эвкалипт или цитрусовые, а затем смешайте 25-30 капель с 1/4 стакана воды и 1/4 стакана крепкого спирта в небольшой стеклянной бутылке. Добавьте к бутылке ротанговый камыш или бамбуковые шпажки и оставьте их на несколько часов для полной пропитки. Время от времени переворачивайте камыши или шпажки, чтобы распространить аромат по всей квартире, и обновляйте раствор каждые несколько недель.

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Палочки корицы и эфирных масел

Возьмите несколько палочек корицы и положите их в небольшую стеклянную баночку. Затем добавьте немного любимого эфирного масла прямо на палочки. Аромат эфирного масла поглощается палочками корицы, создавая естественный и стойкий диффузор для дома.

Цитрусовая кожура и травы

Ароматический диффузор для квартиры также можно сделать, используя остатки цитрусовой кожуры и сушеных трав. Когда кожура и травы высохнут, они будут распространять освежающий аромат, действуя как ароматный диффузор для квартиры.

Ранее UAportal писал о различных природных методах, позволяющих быстро, эффективно и с минимальным количеством продуктов ароматизировать вашу кухню после жарки или приготовления пищи. Ведь эти стойкие запахи могут задерживаться на длительное время.

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