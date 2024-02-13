Как сделать домашнее средство для мытья посуды: 5 эффективных советов

Средства для уборки, в том числе для мытья посуды, доступны в различных вариантах – от экологически чистых до тех, которые предназначены для чувствительной кожи. UAportal рассказал, что вы также можете сделать собственное моющее средство, используя легкодоступные ингредиенты.

Пищевая сода и детское мыло

Для этого рецепта вам понадобится 1 пачка пищевой соды, 2 кусочка детского мыла и 1 литр теплой воды. Мелко натрите детское мыло, а затем смешайте его с содой и теплой водой. Используйте миксер, чтобы добиться густой и однородной консистенции.

Пищевая сода и перекись водорода

В емкости с распылителем смешайте 0,5 л горячей воды, 2 столовых ложки пищевой соды и 2 столовых ложки перекиси водорода. Тщательно перемешайте смесь и готова к использованию.

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Хозяйственное мыло, сода и соль

Возьмите 1/4 часть хозяйственного мыла и растворите его в 1 стакане кипятка. Затем добавьте 3 столовых ложки соды и 1 столовую ложку соли. Все хорошо перемешайте до полного сочетания. Процедите смесь и перелейте ее в бутылку для удобного использования.

Горчичный порошок и пищевая сода

Этот способ используется на профессиональных кухнях и состоит в том, что 1 столовую ложку горчичного порошка и 1 столовую ложку пищевой соды растворяют в 1 стакане горячей воды. Смешайте до полного растворения ингредиенты.

Горчичный порошок, лимонная кислота, сода и соль

Для этого варианта смешайте 5 столовых ложек горчичного порошка с 1 столовой ложкой лимонной кислоты, 7 столовыми ложками пищевой соды и 1 столовой ложкой поваренной соли. Эта смесь не требует воды и может использоваться непосредственно как чистящее средство.

Напомним, раньше мы рассказывали, почему не нужно мыть посуду в гостях.

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